Una lectio magistralis aperta alla cittadinanza e tenuta dal professor Vinicio Ongini, noto autore di saggi e libri per bambini, apre oggi il progetto regionale inerente la formazione del personale delle biblioteche liguri, che si terrà all’istituto tecnico Fossati-Da Passano. L’iniziativa è realizzata nell’ambito del piano formativo regionale legato al ‘Piano nazionale d’azione per la promozione della lettura nelle scuole". Nel suo ruolo di scuola-polo regionale per la promozione della lettura, la scuola secondaria spezzina ha elaborato il progetto della formazione del personale referente delle biblioteche liguri che sta prendendo il via sotto la direzione delle docenti Simona Tagliente e Serenella Marasco. Il progetto riprende alcune tematiche emerse nel corso di formazione nazionale: la biblioteca scolastica quale ‘terzo spazio’ e ambiente multiculturale capace di stimolare formazione e crescita personale, la lettura aumentativa.

Il percorso formativo, a cui hanno già aderito numerosi insegnanti delle scuole spezzine, prevede incontri di formazione ed incontri laboratoriali di sperimentazione, confronto e condivisione di buone pratiche. Vinicio Ongini interverrà oggi dalle 15 alle 17, al del ‘Fossati-Da Passano’ di via Bragarina, con la conferenza sul tema ‘Per una biblioteca scolastica interculturale. Materiali, percorsi di lettura, progetti’. L’apertura al pubblico sarà limitata alla capienza della sala. Tra le numerose pubblicazioni di Ongini si ricorda ‘Lo scaffale multiculturale’ (Mondadori, 2012), ‘Una classe a colori. Manuale per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri’ (con Claudia Nosenghi; ndr), ‘Noi domani. Un viaggio nella scuola multiculturale’ (Laterza, 2011). Importanti spunti di riflessione provengono dalle sue numerose ricerche sui temi dell’immigrazione e dell’integrazione degli alunni stranieri.