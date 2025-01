La Befana vien dal mare. La vecchina più amata aspetta tutti alla Morin. Tutti gli eventi in città

Che sia classica o marinara, che arrivi su una scopa oppure su una barca, da pirata o... vogatrice, la Befana arriverà oggi alla Spezia per la gioia di tutti i bambini e delle loro famiglie. Sbarcherà anche quest’anno, sul lungomare, la Befana della Canottieri Velocior 1883: arriverà alle 10.30 dal mare, accompagnata dalle barche da canottaggio con ai remi gli atleti della storica società e poi giunta in banchina, sulla Passeggiata Morin, donerà caramelle e dolciumi a tutti i bimbi.

Tutti gli atleti della storica società sportiva a bordo alle barche olimpiche 7.20 – doppio, quattro, singolo, canoe, doppio canoe, quattro gig, doppio coastal rowing dei settori agonismo avviamento master e settore speciale dei settori agonismo avviamento master e settore speciale – accoglieranno e accompagneranno la Befana sul fronte mare. Un evento organizzato con la collaborazione del coordinamento della Spezia di Fondazione Telethon, in quanto gli atleti speciali sono volontari Telethon e danno un grande supporto nell’organizzazione dei banchetti solidali.

Sarà poi possibile acquistare le ‘calzette della Befana’ (prodotte dalla ditta Dolci & Dolcetti della Spezia con il supporto dei ragazzi della Luna Blu) con contributo minimo di 7 euro; inoltre si potrà lasciare ‘una calzetta in sospeso’, acquistando una calzetta che verrà assegnata ad un bimbo meno fortunato, grazie alla Associazione Buon Mercato.

La suggestiva cornice della banchina di Vela Tradizionale al Porto Mirabello, accoglierà invece la Befana Pirata. Le attività prenderanno il via alle 15.30 con un coinvolgente ‘Gioco Teatrale Pirata’ dedicato ai più piccoli. Poco dopo, l’arrivo della Befana a bordo della goletta Pandora e alle 16.30, sarà il momento di ‘Come Voi: La Storia di Canelin’, con Francesco Chinchella e Francesco Oneto, che guideranno il pubblico attraverso racconti avvincenti, prima del concerto, alle 17, di Sea Shanties, dove i gruppi Red Feather’s Fellow & The Black Armada faranno risuonare canti marinareschi sue specialità, offrendo un brindisi in perfetto stile marinaresco.

Sempre oggi Prospezia Ciassa Brin porterà la befana in piazza Brin, dalle 16, per donare una calza a tutti i bambini. In caso di maltempo la befana distribuirà le calze in via Castelfidardo 1, sede di Prospezia Ciassa Brin. Sempre in piazza Brin, dalle 15 alle 18, Cgil, Arci, Anpi Muggiano, Circolo Operaio, Centro documentazione Logos e Stella Rossa Canaletto promuovono per oggi ‘Giocattoli di tutti i Paesi unitevi’, ovvero la distribuzione a bambini e bambine di giocattoli e libri.

Marco Magi