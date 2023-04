La beat generation in un libro Incontro con Leonelli al Pin

Verrà presentato venerdì alle 18, allo spazio Pin dei giardini, il libro ‘Quel pulmino giallo per la beat generation’ di Giuseppe ‘Leo’ Leonelli (Betti editrice). Anche in Italia molte persone seppero cogliere il messaggio e il nuovo approccio storico della beat generation. Grazie a loro, negli anni ’70 e ’80, si manifestò una serie di eventi che portò a confrontarsi con un nuovo tipo di cultura, anche in luoghi dove la tradizione patriarcale contadina sembrava insostituibile. Coincidenza che portò un piccolo paese della provincia modenese a vivere un processo di trasformazione che non si sarebbe più fermato. Docente di letteratura italiana a Roma, l’autore nato alla Spezia nel 1948 è studioso di Pascoli, ha commentato i Poemi Conviviali e i Primi poemetti, collaborando all’edizione pascoliana dei ‘Meridiani’. Ha concentrato i suoi interessi sulla letteratura dell’800-900, e principalmente sulla poesia, accordando nelle sue pagine il rigore analitico a una scrittura nitida e brillante.