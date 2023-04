La 171ª festa della polizia al Terminal crociere col motto ’Esserci sempre’

Si festeggia domani, 12 aprile, il 171° anniversario della festa della polizia di Stato. Nell’occasione, la cerimonia alla Spezia si svolgerà all’interno del Terminal crociere di largo Fiorillo, con inizio alle ore 10. E’ infatti consuetudine radicata della questura spezzina, scegliere delle location che permettano di esternare nel migliore dei modi il motto “Vicini alla gente“. Lo scorso anno il questore Lilia Fredella aveva scelto, non a caso, all’hub vaccinale dell’Asl 5 nell’ex Fitram, crocevia delle ansie e delle speranze per uscire dalla pandemia. E’ stato un bel modo di rincontrarsi dopo due anni di divieto di celebrazioni in presenza.

In questo 171° anniversario la location sarà invece il Terminal crociere, un altro luogo importante per la città in questo momento in cui il turismo è ripartito in grande stile, come testimonia anche questo ponte pasquale dove la città e la provincia sono state prese d’assalto da migliaia di persone, con grande impegno della polizia di Stato e delle altre forze dell’ordine per garantire la sicurezza.

Domani a fare gli onori di casa sarà il questore Lilia Fredella che nel suo discorso traccerà un bilancio dell’anno appena trascorso per quanto riguarda gli interventi della polizia di Stato. Sarà anche l’occasione per ricordare i poliziotti scomparsi e consegnare i riconoscimenti a chi si è particolarmente distinto in operazioni sul territorio.

Una giornata volta a suggellare l’orgoglio ed il senso di appartenenza che accomunano le donne e gli uomini della polizia di Stato il cui lavoro quotidiano si proietta tra la gente. Un lungo percorso durante il quale la polizia di Stato è cambiata, si è evoluta insieme alla società, è migliorata senza perdere mai di vista il suo obiettivo più profondo: essere al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini, obiettivo riassunto nel motto “Esserci sempre” .

Nella cerimonia che si svolgerà a Roma nella suggestiva cornice della Terrazza del Pincio, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella concederà quest’anno la medaglia d’oro al valor civile alla bandiera della polizia di Stato per le attività svolte dal personale dei reparti mobili.

Il 171° anniversario della polizia di Stato costituisce anche l’occasione per ricordare due importanti compleanni: i 120 anni della polizia Scientifica, struttura specializzata negli accertamenti di polizia giudiziaria con competenze nel campo delle scienze biologiche, chimiche, fisiche e dattiloscopiche, ed i 100 anni dell’Interpol organizzazione internazionale dedita alla cooperazione di polizia ed al contrasto del crimine internazionale. L’evento del 12 aprile al Pincio sarà trasmesso in diretta da Rai1 dalle ore 10.50 , mentre sarà possibile seguire la diretta anche sul canale YouTube polizia di Stato e sul sito istituzionale www.poliziadistato.it oltre che sui canali social della polizia di Stato e attraverso il live twitting.

Massimo Benedetti