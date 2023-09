’Karma’, coproduzione spezzina. Andrà in scena il 20 e 21 marzo

Orgoglioso Alessandro Maggi, direttore artistico del Teatro Civico che, dopo aver ricordato l’amico attore Roberto Sturno (scomparso nei giorni scorsi, protagonista anche alla Spezia) si è soffermato in particolare sulla seconda coproduzione spezzina. Si tratta della tappa di mercoledì 20 e giovedì 21 marzo quando Andrea Bosca e Gaia Aprea reciteranno in ‘Karma’ di Xavi Morato, con la regia e la traduzione proprio di Maggi. "Un testo di drammaturgia contemporanea – spiega il direttore – coprodotto con il Teatro Nazionale di Genova, il Teatro Stabile d’Abruzzo e Stefano Francioni Produzioni (un privato, per la produzione esecutiva, ndr). Non è la prima volta che affronto questo autore, che si è sempre rivelato comico e profondamente legato alla società del suo tempo. Una pièce anche drammatica, ma ironica e sarcastica". Degni di nota i due attori. "Aprea ha lavorato in teatro con registi famosi, anche stranieri, come Lluis Pasqual, mentre Bosca molti lo ricorderanno nel film ‘Romanzo Radicale’, nel quale interpretava proprio Marco Pannella, e la sua professionalità lo portò a dimagrire 15 chili per meglio rappresentare il personaggio". Spezia in evidenza anche nelle fasi successive. "La prima parte di allestimento – conclude Maggi – avverrà nella nostra città, a inizio gennaio, e ci saranno le prove per una decina di giorni, poi ci si sposta a Roma e a Genova, per concludere, prima di iniziare il tour".

Marco Magi