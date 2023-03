Jam session, foyer e serate disco: marzo per tutti i gusti a ’Pin All’

Happy hour, cocktail bar, spazi interni e tavoli all’aria aperta sempre con musica e appuntamenti per tutte le sensibilità e gusti. È Pin All che, nell’area della Pinetina, propone per marzo una serie di appuntamenti interessanti, dal giovedì al sabato, con aperitivi e ogni sera un format di eventi differente: jazz e jam session, incontri in collaborazione con il Teatro Civico, serate disco. Pin, dunque, con ‘Foyer’ si trasforma nel foyer di un teatro dove incontrare le compagnie del cartellone del Teatro Civico e ascoltare direttamente da parte dei protagonisti la presentazione degli spettacoli. Un ciclo di incontri aperti al pubblico, con entrata libera, moderati da Alessandro Maggi, direttore artistico del Civico: oggi alle 18 Roberto Mercadini, domenica 12 alle 11.30 Sergio Castellitto, martedì 14 alle 18 Arturo Brachetti, domenica 26 alle 11.30 Antonio Rezza. Tutti i giovedì si svolgono poi le Jam del Pin, concerti jazz con ospiti nazionali e internazionali seguiti da jam session con giovani talenti del territorio dedicate ogni settimana a un compositore, autore, musicista della storia del jazz. Ad accompagnare le serate organizzate dall’associazione Fare Jazz, le interviste e interazioni live di Verbena Jazz Radio con ospiti sempre diversi: giovedì 9 Andrea Imparato - tribute to Dexter Gordon, giovedì 16 Alessandro Lanzoni - tribute to Bud Powell, giovedì 23 Pablo Gigliotti - tribute Horace Silver e giovedì 30 Matteo Prefumo - tribute to Chick Corea (early session alle 19.30, concerto e jam alle 21.30). Al venerdì Pin Cip Early Bird friday party, con ad alternarsi in consolle di settimana in settimana @rickyparees e @sonosolobeatrice. Al sabato Pin Disco ‘70 ‘80 ‘90, per ballare e tornare indietro nel tempo con apericena alle 21, poi djset dalle 22.30. Gli orari di apertura del Pin: dalle 18 alle 24 al giovedì, dalle 18 alle 2 il venerdì e sabato, mentre il brunch della domenica, dalle 11 alle 15, torna dal 12 marzo. Info 331 6818352.

m. magi