Italiano chiede Holm per il suo Bologna. Lo Spezia vuole otto milioni e Raimondo

Lunedì prossimo potrebbe essere la giornata decisiva per il trasferimento di Emil Holm al Bologna. Il responsabile dell’area tecnica aquilotta Eduardo Macia (di rientro in Italia) e il direttore sportivo Stefano Melissano si incontreranno con il responsabile dell’area tecnica del Bologna Giovanni Sartori e Marco Di Vaio, per trattare il passaggio del forte laterale svedese, richiesto espressamente da Vincenzo Italiano. Lo Spezia, forte dell’interesse della Juventus, dell’Inter e dello stesso Genoa sul giocatore, punta a realizzare una cifra intorno ai 10-12 milioni di euro, il Bologna pare disposto ad arrivare a 8 milioni, magari inserendo nella trattativa il giovane Antonio Raimondo. La sensazione è che si possa arrivare a un punto di incontro per una cifra intorno agli otto milioni di euro, magari con un pagamento ripartito in più anni, sul modello di Nzola alla Fiorentina oppure, più concretamente, con la formula del prestito con obbligo di riscatto. A corollario i dirigenti spezzini chiederanno informazioni sulle possibilità di trasferimento in Liguria del talento Raimondo, nove gol lo scorso anno con la Ternana, di proprietà del Bologna. Vent’anni, classe cristallina, potente fisicamente, abile a attaccare la profondità, sarebbe l’attaccante ideale da affiancare a Giuseppe Di Serio, anche se è doveroso rimarcare che si tratta di un obiettivo davvero difficile da raggiungere.

Il suo agente Giuseppe Galli punta, infatti, a piazzarlo in Serie A, forte di un interesse esplicito del Parma. Il Bologna potrebbe mediare verificando con l’atleta la possibilità di accettare la destinazione Spezia che gli consentirebbe di crescere ulteriormente in un campionato difficile come la cadetteria, consacrandosi in vista del successivo passaggio in Serie A. Ma è chiaro che l’ultima parola spetterà al ragazzo, il quale a fronte di un’allettante richiesta proveniente dalla Serie A, difficilmente dirà di no. Fermo restando che anche l’ambizioso Frosinone e la Sampdoria hanno messe nelle mire l’attaccante ravennate. In stand-by la cessione di Dragowski al Panathinaikos, anche se c’è ottimismo sul buon esito dell’affare; da definire le posizioni di Bastoni e Zurkowski con l’Empoli. Infine, tanti i commenti positivi dei tifosi bianchi, nei vari gruppi web, sull’ipotesi riguardo il ritorno al vecchio nome Spezia Football Club 1906, contestualmente al cambio di logo. Un’operazione fattibile sul piano tecnico, come confermato da legali esperti di diritto sportivo.

Fabio Bernardini