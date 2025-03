Istruzione: approvate le graduatorie per le borse di studio, stanziati 442mila euro

Genova, 12 marzo 2025 - Regione Liguria ha approvato la graduatoria delle borse di studio relative all’anno scolastico 2023/2024, istituite per far fronte alla spesa per l’iscrizione e la frequenza sostenuta dalle famiglie degli alunni delle scuole paritarie e statali di ogni ordine e grado.

“I primi beneficiari sono 715 – spiega l’assessore regionale alla Scuola Simona Ferro. – La Regione ha stanziato 442 mila euro per garantire un aiuto concreto alle famiglie liguri, che a partire dal 17 marzo riceveranno l’intero importo della borsa di studio sul conto corrente indicato nella fase di presentazione delle domande. Preannuncio che, come avvenuto negli ultimi tre anni, l’amministrazione regionale è già al lavoro per trovare ulteriori risorse e soddisfare entro la fine del 2025 tutte le domande idonee presentate”.

L’importo massimo della borsa di studio è di 600 euro per la scuola primaria, 800 euro per la scuola secondaria di primo grado e 1.100 euro per la scuola secondaria di secondo grado. Le famiglie possono consultare la graduatoria dei vincitori sul sito www.aliseo.liguria.it e all’interno della pagina personale 'Sportello scolastico' di Aliseo.