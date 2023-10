Isabella morta nel tragico schianto sulla A15, la dinamica dell’incidente

La Spezia, 22 ottobre 2023 – Un impatto tremendo che non le ha lasciato scampo. Una tragedia che lascia sbigottiti, quella avvenuta venerdì pomeriggio sull’A15, dove a perdere la vita è stata una spezzina di 65 anni, Isabella Bramanti. L’episodio è avvenuto poco dopo le 15.30 in direzione di Parma, tra i caselli di Berceto e Borgotaro, all’altezza del chilometro 74, in un tratto interessato da lavori di manutenzione ed in cui è presente anche uno scambio di carreggiata. Secondo i primi accertamenti svolti dalla Polizia stradale di Parma, una bisarca avrebbe sbandato, con il rimorchio che avrebbe improvvisamente occupato la corsia opposta. Due le auto che non sono riuscite a evitare l’impatto con il grosso mezzo. La prima, sulla quale viaggiava una coppia, colpita lateralmente; la seconda, una Citroen C3 sulla quale viaggiava la sessantenne spezzina. L’impatto, frontale, è stato violentissimo. Immediati è scattata la macchina dei soccorsi, che ha portato sul posto in pochi minuti diverse ambulanze e automediche, alcune squadre dei vigili del fuoco, e l’elisoccorso del 118 proveniente da Parma. Purtroppo per la donna, non, all’arrivo delle ambulanze non c’era più nulla da fare.

Le altre due persone, che viaggiavano nell’altra autovettura, rimaste lievemente ferite nell’incidente, così come il conducente della bisarca, sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale di Parma per essere sottoposti ad accertamenti diagnostici. Sul posto, anche gli agenti della Polizia stradale di Parma, che hanno effettuato i rilievi del caso: il traffico è rimasto bloccato per alcune ore proprio per permettere gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine. Sulle cause dell’incidente mortale sono in corso le indagini da parte della Polstrada parmense, volte ad accertare eventuali responsabilità sull’accaduto. Nel punto dove si è verificato l’incidente c’è un salto di carreggiata, e si viaggiava su un’unica corsia, con l’asfalto reso viscido dalle piogge incessanti che hanno interessato il Parmense in quei giorni.