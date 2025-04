Iperafflusso turistico. Scatta l’ordinanza del sindaco Pecunia

Rischio affollamento, a Riomaggiore il sindaco rilancia l’ordinanza per prevenire i rischi connessi con l’eccessiva presenza dei turisti. Fabrizia Pecunia ha vergato nei giorni immediatamente precedenti il week end pasquale un dispositivo che, prendendo spunto dal piano speditivo di protezione civile approvato nel 2019, introduce fino al prossimo 4 maggio alcune misure per la regolamentazione del transito nel tunnel pedonale di Manarola che connette il borgo e la stazione ferroviaria, e di Via dell’Amore. Prevista la possibilità di chiudere il tunnel e lo storico itinerario a picco sul mare "con la possibilità, in quest’ultimo caso, di gestire momentanee situazioni di stallo, in via prioritaria con il blocco delle persone nell’area compresa tra la rampa di accesso alla strada e il cancello che delimita la parte a pagamento, in seconda battuta alla momentanea chiusura della strada, qualora si formassero congestionamenti e blocchi della continuità dei flussi potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità" si legge nell’ordinanza. Sarà vietato l’accesso al tunnel delle persone sia nell’eventualità che si dovesse venire a creare "una concentrazione di persone che supera, nei numeri, la capacità di carico indicata nel piano speditivo di protezione civile, sia nel momento in cui la concentrazione delle persone contemporaneamente presenti dovesse creare un rallentamento oppure il blocco dello scorrimento ordinato". Per la Via dell’Amore i provvedimenti che potranno essere adottati saranno due: in prima istanza i visitatori saranno fermati nell’area compresa tra la rampa di accesso alla strada e il cancello che delimita la parte a pagamento lato Manarola; al perdurare della situazione di stallo nel tunnel verso l’abitato di Manarola, comporterà la momentanea chiusura dell’accesso al percorso". Le misure saranno adottate dal personale comunale e da istituti di vigilanza privati individuati dal Comune.

Matteo Marcello