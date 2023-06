Investito 12enne Perde sangue dalla bocca

Paura ieri pomeriggio nel quartiere Umbertino per un ragazzo di 12 anni che è stato investito mentre attraversava la strada. E’ accaduto poco dopo le 17 in viale Aldo Ferrari, nei pressi dell’incrocio con corso Cavour, davanti a tante persone.

Come sia avvenuto l’incidente non è ancora chiaro ed è al vaglio della sezione infortunistica della polizia locale, che sta cercando di ricostruire l’esatta dinamica. La certezza è che il dodicenne, di origine dominicana, perdeva sangue dalla bocca, pertanto i presenti hanno chiesto subito l’intervento dell’ambulanza. Il ragazzo è stato portato d’urgenza in ospedale e visitato al pronto soccorso, le sue condizioni non sarebbero gravi ma è stato trattenuto in osservazione all’ospedale.