Intramontabile fascino di ’Grease’. Serate musical al teatro Civico

Non c’è niente da fare, da 25 anni a questa parte la ‘greasemania’ è sempre più attuale e ‘Grease’, tratto dall’omonimo film del 1978, è un classico con lo stile di oggi che continua a unire le generazioni in una travolgente festa a teatro. Il Teatro Civico lo presenta in una doppia data domani alle 21 e domenica alle 18. Dopo aver collezionato, da febbraio 2022, 108 repliche tutte sold-out applaudite da 112.000 spettatori, raggiungendo così quota 2.000.000 complessivi dal debutto nel 1997, il musical è tornato in tour da gennaio 2024 con un cast tutto nuovo. ‘Grease’, portato in scena dalla Compagnia della Rancia con la regia di Saverio Marconi, ha dato il via alla musical-mania trasformandosi in un vero e proprio fenomeno di costume ‘pop’, come dimostra l’incredibile partecipazione alle audizioni dello scorso anno (più di 650 candidati) che hanno portato alla formazione di un nuovo cast di giovani e preparatissimi performer.

Saranno loro a dare vita a personaggi diventati vere e proprie icone generazionali: un gruppo coinvolgente, capitanato da Danny Zuko (Tommaso Pieropan), il leader dei T-Birds, innamorato di Sandy (Eleonora Buccarini), la ragazza acqua e sapone come Sandra Dee e Doris Day, che arriva a Rydell e, per riconquistare Danny dopo un flirt estivo, si trasforma diventando sexy e irresistibile. Insieme a loro, l’esplosivo Kenickie (Valerio Angeli), la ribelle e spigolosa Rizzo (Arianna Bertelli), i T-Birds, le Pink Ladies, gli studenti dell’high school più celebre, un particolarissimo ‘angelo’ e ovviamente la sua colonna sonora elettrizzante. E quindi Marty (Federica Laganà), Jan (Khomolchanok De Pace), Frenchy (Iris Trivisano), Sonny (Giuseppe Brancato), Roger (Dario Napolitano), Doody (Riccardo Rossini), Vince Fontane/Teen Angel (Amerigo Vitiello), Tom (Giovanni Ernani) Di Tizo Cha-Cha (Elena Barani), Miss Lynch (Chiara Bonfrisco), Patty (Valentina Pini), Eugene (Lodovico Gaffuri), e i due studenti di Rydell (Monica Ruggeri e Michael Pagliaro), nelle scene di Gabriele Moreschi, con i costumi di Chiara Donato, le coreografie di Gillian Bruce, il disegno luci di Valerio Tiberi, il disegno fonico di Enrico Porcelli, la direzione musicale e vocale di Gianluca Sticotti, e gli arrangiamenti e le orchestrazioni di Riccardo Di Paola.

La Compagnia della Rancia è la prima compagnia teatrale specializzata nella produzione di musical in Italia. Fondata nel 1983, si dedica inizialmente alla prosa e, nel corso degli anni, seguendo la passione del direttore artistico Saverio Marconi, si afferma per la produzione dei più famosi musical internazionali tradotti interamente in italiano. Info0187 727521 o [email protected].

Marco Magi