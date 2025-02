Interventi sulle strade per pulizia e sicurezza

E’ stata ultimata la pulizia delle cunette lungo la strada che collega Piè di Costa a Tivegna disposta dall’amministrazione comunale che ha inoltre avviato le operazioni di pulizia lungo il tratto che va da Bastremoli a Sorbolo. Complessivamente – sottolinea il Comune di Follo – gli interventi hanno riguardato circa 9 chilometri di strade provinciali, migliorandone la sicurezza e il decoro. Gli interventi tecnici hanno previsto la rimozione di detriti, il ripristino del corretto deflusso delle acque piovane e lo sfalcio della vegetazione, essenziali per garantire la sicurezza stradale e prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico. L’utilizzo di mezzi meccanici specializzati e il coordinamento tra gli operatori hanno consentito di ottimizzare tempi e risorse, garantendo un risultato efficace e duraturo.

"La cura del territorio è una priorità assoluta per questa Amministrazione – ha dichiarato la sindaca Rita Mazzi –. Interventi come questo sono fondamentali per la sicurezza e il benessere della nostra comunità. Proseguiremo con determinazione su questa strada, mantenendo alta l’attenzione sulla manutenzione e il decoro urbano, in collaborazione con le istituzioni provinciali e con il supporto dei cittadini".

Questo importante risultato è stato reso possibile grazie alla convenzione stipulata tra il Comune di Follo e la Provincia della Spezia, che ha permesso di ottimizzare le risorse e coordinare al meglio gli interventi di manutenzione. L’amministrazione comunale continuerà a lavorare con costanza per garantire un territorio sempre più curato e sicuro, consapevole dell’importanza di una manutenzione efficace per il benessere della comunità e per la valorizzazione del paesaggio locale.