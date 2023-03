Interpellanza di Montefiori "Manutenzione marciapiedi con troppi ritardi nei lavori"

I ritardi nei lavori di manutenzione dei marciapiedi nei quartieri di levante della città finiscono nell’interpellanza dell’esponente del Pd, Andrea Montefiori, che sottolinea come "sono in corso ormai da molto tempo i lavori nel tratto di viale San Bartolomeo compreso tra i cantieri San Lorenzo e Porto Lotti. In oltre due anni è stata eseguita solo la cordolatura dei marciapiedi, il perimetro dei marciapiedi stessi è stato ormai definito senza che sia stato effettuato l’abbattimento delle barriere architettoniche". Nell’interpellanza il consigliere chiede di conoscere "le motivazioni alla base dell’incomprensibile ritardo nell’ultimazione dei lavori, nonché dell’assenza di qualsiasi abbattimento delle barriere architettoniche nel tratto".