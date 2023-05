Inglese turistico Al via il corso organizzato da Aidea

La stagione è sicuramente quella giusta per il corso breve di inglese turistico organizzato da Aidea. Particolarmente adatto a chi si occupa di b&b, case vacanza, appartamenti ad offerta turistica, alberghi, bar, ristoranti e strutture ricettive in genere, inizierà nella sede dell’associazione in via Persio 27, il 22 maggio e, per sei incontri a cadenza settimanale, sarà attivo il lunedì e il venerdì dalle 11 alle 12.30. Con un docente con esperienza didattica nel settore di riferimento, sarà incentrato sulle principali necessità tematice ricorrenti nel campo dell’accoglienza turistico-ricettiva. È riservato a chi possiede un livello A2 di lingua inglese. Frequentando almeno 23 delle lezioni verrà rilasciato un attestato di frequenza valido per i crediti formativi. Per informazioni: mail a [email protected] o contattare i numeri 0187 300835 e 329 7462081.