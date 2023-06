Infermieri in...stand by "Prima di noi la mobilità"

Non sono né dentro né fuori. Vivono in una sorta di limbo in attesa di essere chiamati a lavorare. Nel frattempo vedono i colleghi che sono dopo di loro nella graduatoria del concorsone degli infermieri bandito da Alisa a livello regionale, entrare a lavorare nella Asl 4 Chiavarese. "E noi – dicono – che fine facciamo?". Sono 56 le persone che fanno parte di questa seconda tranche di assunzioni fornita da Alisa a dicembre 2022. Della prima quota di settanta, Asl 5 ne ha assunti una sessantina. Nel frattempo, a metà dicembre, è entrato in ballo anche l’avviso di mobilità: entro fine agosto di quest’anno saranno 32 gli infermieri che da Asl 4 passeranno alle dipendenze dell’azienda sanitaria spezzina. "Facciamo parte di quel gruppo di infermieri che vanno dalla posizione 201 alla 286 – spiega una delegazione dei 56 – Però nel frattempo Asl 4 ha continuato ad assumere saltando noi perché i nostri nominativi sono stati estrapolati dalla graduatoria principale per essere assunti in Asl 5. Peccato che fino ad ora non siamo stati chiamati. E vediamo i colleghi che sono oltre la trecentesima posizione ad andare al lavoro in Asl 4".

Una domanda a questo punto è doverosa. "Ma se vi avessero chiamato a novembre in Asl 4 sareste andati o avreste avanzato delle riserve? "Saremmo andati – e aggiungono – ma quello che è peggio di questa situazione è che ce ne siamo accorti quando abbiamo visto dei colleghi passarci avanti. E allora abbiamo chiesto spiegazioni ad Asl 5 e abbiamo saputo che facevamo parte di un gruppo di infermieri messi a disposizione per Spezia. Ma pur avendo tutti i diritti di conoscere i termini esatti della questione ci siamo dovuti rivolgere anche ad un avvocato per capire cosa sta succedendo e avere chiarezza dei nostri diritti rispetto alla mobilità in atto". Insomma una situazione di incertezza che gli infermieri vivono con particolare disagio. Il timore è ovvio, è quello di essere “dimenticati“.

Una spiegazione sull’intera vicenda l’abbiamo chiesta direttamente all’azienda sanitaria locale e a rispondere è stato il direttore generale Paolo Cavagnaro – "Attualmente stiamo assumendo dalla graduatoria della mobilità. Quando questa sarà esaurita si passerà alla graduatoria del concorso". E questo dovrebbe spazzare via ogni dubbio sul futuro dei 56 infermieri messi a disposizione di Asl5 da parte di Alisa. Assunzioni che comunque dovrebbero scattare entro i tempi previsti per legge. La graduatoria infatti resterà in vigore per due anni di cui uno, a settembre prossimo, sarà trascorso.

Anna M. Zebra