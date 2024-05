Incontro e film col partigiano Giotto

Il partigiano Giotto, all’anagrafe Giordano Bruschi, sarà oggi all’Auditorium Ospitalia del mare di Levanto, in occasione della proiezione del docufilm ‘Giotto. Il Novecento proletario di Giordano Bruschi’ e per presentare la sua ultima fatica: il Calendario del popolo antifascista (in vendita a 10 euro). Insieme a Bruschi, classe 1925, dalle 17 interverranno gli autori del docufilm Ugo Roffi e Ludovica Schiaroli, oltre che Laura Canale che presenterà l’incontro organizzato con il patrocinio del Comune di Levanto, la Sezione Anpi di Levanto, UniTre Levanto, Officine del Levante e Circolo Sertoli. Ingresso libero. Il documentario, distribuito e disponibile on demand da Distribuzioni dal Basso, è uscito nel maggio 2021 (la première, in California, al May Day Reel Work Film Festival di Santa Cruz) e da allora continua ad essere proiettato nei cinema e nelle scuole. In circa un’ora restituisce, tramite il racconto diretto di Giordano Bruschi, alcune vicende storiche di Resistenza e lotta sociale.