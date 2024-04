Incontro con Duce Castellazzo

Al Circolo anziani di piazza Brin di via Corridoni, la Società Dante Alighieri, propone per domani, alle 16, un incontro con la scrittrice Michela Duce Castellazzo, autrice del romanzo ‘La mia versione migliore’, pubblicato da Cut Up edizioni della Spezia. Questo libro, che non è una biografia in senso stretto, né un romanzo, un encomio o un’apologia, è la storia di una vita intera, il ritratto dall’interno e senza veli di una donna nata a metà del secolo scorso e morta alla fine del 2021, che è stata due volte moglie, due volte madre, pittrice e artista in senso ampio. È un tributo alla sua memoria e al tempo stesso anche una promessa mantenuta, un pegno d’amore e una promessa mantenuta. Dialogherà con l’autrice genovese (che vive a Fosdinovo ed è docente in Filosofia e scienze umane) Chiara Serreli, consigliere della Dante, mentre interverrà la psicologa Anna Lalli. L’evento, a entrata libera, ha il patrocinio del Comune della Spezia.