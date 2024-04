Incontro al Pacinotti su Beccaria

Il 28 novembre 1794, ovvero 230 anni fa, moriva a Milano Cesare Beccaria, filosofo e grande innovatore del pensiero giuridico. Per ricordarne la figura, la Società Dante Alighieri della Spezia propone un incontro oggi, alle 16, nell’auditorium del liceo Pacinotti sul tema: ‘Cesare Beccaria, filosofo illuminista e rifondatore del Diritto penale’. Di 260 anni fa, infatti, è la prima pubblicazione di ‘Dei delitti e delle pene’, opera polemica in cui Beccaria, forte della sua conoscenza giuridica, esamina molti aspetti delle pratiche processuali dell’epoca, individuando una serie di difetti che impedivano alla giustizia di essere, di fatto, applicata in maniera equa e giusta. Relatore di oggi pomeriggio sarà il vicepresidente della Dante spezzina, Maurizio Caporuscio, magistrato, che dialogherà con la professoressa e avvocato Aurora Minichini. L’evento, a ingresso libero, ha il patrocinio del Comune della Spezia e del liceo scientifico Pacinotti. Chi lo vorrà potrà avere l’attestato di partecipazione per i crediti formativi.