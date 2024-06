Incontri tra il mare e i pini . Hotel Fiascherino apre all’arte

L’Hotel Fiascherino apre a tutti gli amanti della musica e della letteratura, che potranno partecipare liberamente a una serie di incontri quindicinali con scrittori, poeti, cantanti e musicisti tra il mare e i pini della Baia. Da giugno a settembre ecco ‘Suoni nella Baia’, in due percorsi, uno musicale, con repertorio dal jazz al rock, e uno letterario, con presentazione di libri di autori del territorio. Il primo evento musicale stasera (21.30-23), con Caterina Lazagna alla voce e Davide l’Abbate e Giangi Sainato alle chitarre, dedicato alle cantanti jazz sentite come ‘maledette’ per le loro vite difficili, in un viaggio tra le note e le parole, da Bessie Smith a Billie Holiday., passando da Abbey Lincoln, Alda Merini, i Beatles, Bruce Springsteen, Charles Bukowsky e Walt Whitman. Il primo evento letterario, il 4 luglio, sarà dedicato a Beppe Mecconi con il suo romanzo ‘Trabastìa’, musiche di Livio Bernardini e Egildo Simeoni. Info: 347 5589040.