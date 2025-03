Incontri con le frazioni. Domani in municipio

Il Comune di Ameglia prosegue domani pomeriggio, lunedì, gli incontri di confronto sul territorio per ascoltare e capire le eventuali difficoltà delle varie zone. Le occasioni di dialogo serviranno inoltre anche per presentare le iniziative e tutti gli interventi che verranno organizzati già a partire dalle prossime settimane in previsione della stagione estiva. L’appuntamento di domani è fissato con i residenti del borgo di Ameglia paese e si terrà a partire dalle 18 nella sala consigliare del municipio. All’assemblea parteciperanno il sindaco Umberto Galazzo e gli assessori comunali.