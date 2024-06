Inclusione e solidarietà spiegati ai più piccoli con ’Filo di Arianna’

Sarzana Protagonista, in collaborazione con Gd Edizioni oggi dalle 17.30 presenta al centro sociale Barontini la collana pedagogica ‘Il Filo di Arianna’, con l’intento di avvicinare i più piccoli a tematiche importanti e necessarie, talvolta difficili da affrontare come emozioni, violenza, inclusione e solidarietà. "Le varie tematiche affrontate in questa collana – dichiarano i promotori – vogliono essere un aiuto per i bambini e un valido sostegno per i genitori ad affrontare situazioni talvolta più complesse di quelle che si aspettano. Ogni libro della collana utilizza parole semplici ma essenziali ed è accompagnato da disegni con tratti lineari che daranno la possibilità ai bambini e agli adulti di confrontarsi per gestire una realtà che può essere trasformata sinergicamente, un passo alla volta". Dalle 16.30 alle 17.30 si svolgerà il laboratorio teatrale gratuito per bambini con merenda offerta dall’associazione organizzatrice. I bambini che vorranno partecipare al laboratorio, possono effettuare la prenotazione tramite telefono al numero 375 8835372 (anche Whatsapp) o via email scrivendo a [email protected].

"Come associazione ci tenevamo in modo particolare che questo evento potesse svolgersi nel quartiere popolare della Trinità. Vorremo che questo luogo, troppo spesso dimenticato, bistrattato, possa essere invece rilanciato e valorizzato diventando il giusto contenitore per presentare eventi che favoriscano aggregazione, condivisione, confronto". Gd Edizioni è una casa editrice giovane, che nasce nel 2015 come ‘effetto collaterale’ di un’attività tipografica presente nel nostro territorio da più di quarant’anni. "Siamo interessati ad indagare il fenomeno letterario – spiegano i sarzanesi – e a comprendere quale urgenza spinga le persone a mettere ‘nero su bianco’ la propria visione del mondo. Un progetto editoriale libero nel pensiero e nelle forme espressive, nel rispetto trasversale delle ‘culture’ e degli ‘orientamenti’ individuali".