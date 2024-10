Drammatico incidente nella notte: muore ragazzo di 20 anni, gravissimo l’amico 19enne

La Spezia, 25 ottobre 2024 – Tragedia nella notte: un ragazzo di vent'anni ha perso la vita la scorsa in un incidente stradale che ha coinvolto lo scooter su cui viaggiava insieme a un amico di 19 anni, attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Sant'Andrea della Spezia.

L'incidente è avvenuto poco dopo mezzanotte a Bottagna, nel territorio comunale di Vezzano Ligure, e ha coinvolto anche un'auto. La dinamica è in fase di accertamento da parte dei carabinieri. Le condizioni dei due ragazzi sono apparse subito molto gravi.

Per il ventenne sono purtroppo risultati vani i tentativi di rianimazione messi in campo dai militi della Croce Rossa di Follo e della Pubblica Assistenza di Vezzano Ligure, intervenuti sul posto insieme alle automediche. Il 19enne è stato invece trasportato presso la shock room del pronto soccorso del Sant'Andrea in codice rosso. Ha riportato un trauma cranico commotivo, fratture gli arti inferiori e contusioni polmonari.