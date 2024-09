Grave una settantenne travolta da uno scooter. Stava attraversando la strada

La Spezia, 4 settembre 2024 – E’ in gravissime condizioni la donna che ieri mattina è stata travolta da uno scooter mentre stava attraversando la strada in viale Italia a poca distanza dal Tribunale. La signora di 74 anni ha riportato una serie di forti contusioni e dopo il ricovero all’ospedale Sant’Andrea è stata trasferita al San Martino di Genova. Il grave incidente è avvenuto intorno alle 8.30 di ieri mattina e la dinamica è al vaglio degli agenti della polizia municipale che oltre al conducente dello scooter, un uomo di 57 anni, hanno ascoltato anche i titolari di alcune attività commerciali che hanno assistito allo scontro. La donna stava attraversando la strada, la ricostruzione stabilirà se sulle strisce pedonali o comunque in prossimità, quando è stata investita dal motociclo e sbalzata a terra. La botta è stata davvero forte e infatti la signora è parsa immediatamente in condizioni critiche. Sono scattate le richieste di soccorso e sul posto oltre a Delta 1 del 118 è intervenuto un mezzo della Pubblica Assistenza di Spezia e la squadra dalla polizia municipale mentre è stata richiesta l’apertura della shock room dell’ospedale Sant’Andrea.

Un tratto di strada che a più riprese viene ritenuto pericoloso nonostante il ristringimento della carreggiata che dovrebbe rallentare la marcia dei veicoli e delle motociclette e la presenza ben segnalata delle strisce pedonali. Nonostante le precauzioni adottate però quel tratto di viale Italia resta molto pericoloso e l’attraversamento stradale deve essere effettuato sempre con estrema prudenza. Ieri mattina la donna, spezzina classe 1950, aveva appena iniziato l’attraversamento quando le è piombato addosso lo scooter che l’ha violentemente fatta cadere e sbattere il volto sull’asfalto.

Anche il conducente del motociclo è sbalzato ma non ha riportato ferite e nonostante lo choc ha assistito la donna insieme a altri passanti in attesa dei soccorsi. La viabilità si è paralizzata creando lunghe code anche nella direzione di via Carducci proveniendo dalla bretella autostradale di Santo Stefano Magra. Dopo le prime cure e il ricovero all’ospedale cittadino i medici vista la gravità delle condizioni della donna hanno disposto nel primo pomeriggio il trasferimento urgente all’ospedale San Martino di Genova.

Massimo Merluzzi