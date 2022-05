Auto vola in un campo

La Spezia, 12 maggio 2022 - Se la sono vista davvero brutta due ragazzi che nel primo pomeriggio di oggi sono usciti fuori strada con l'auto precipitando, per oltre dieci metri, in un campo. E' successo sulla strada di Starbia. Attimi di vero terrore. I due giovani sono usciti incolumi dalla vettura, sul posto sono comunque intervenuti i vigili del fuoco con un auto gru per recuperare il mezzo e i soccorritori del 118. Sul posto anche la municipale.