Incidente al Muzzerone: precipita durante la scalata. Alpinista finisce in ospedale

La Spezia, 12 luglio 2023 – In vacanza con moglie e figlio con la passione per le scalate. E ieri sera un uomo di 50 anni aveva deciso di affrontare la parete del Muzzerone con la moglie che gli prestava assistenza. Il ragazzo invece era rimasto in disparte a guardare l’arrampicata del padre.

Verso le 20, qualcosa è andato storto, durante la scalata forse un movimento sbagliato gli ha fatto perdere l’appiglio e l’uomo è precipitato da circa 6, 7 metri. A dare l’allarme la famiglia facendo arrivare sul posto la squadra di soccorso alpino con il medico al seguito. Nella caduta il cinquantenne ha riportato la frattura scomposta della tibia destra e una lacerazione profonda alla mano. A prestare le prime cure il medico del soccorso alpino. Di lì a poco l’intervento dei vigili del fuoco e del medico del 118 che ha stabilizzato l’uomo.

Poi sono iniziate le operazioni di recupero. Il ferito sulla barella è stato condotto sulla cima e poi trasferito sull’ambulanza. Nella caduta però l’uomo ha battuto anche la schiena e per questo motivo è stato trattato dal personale di soccorso come un trauma grave. E dunque il trasporto in ambulanza per il rientro in ospedale è stato fatto con estrema cautela e molto lentamente proprio per scongiurare ogni aggravamento.

E questo perché la strada che porta al Muzzerone è molto accidentata. Fortunamente poi in pronto soccorso è emerso che il trauma alla schiena era di lieve entità. L’uomo è stato dunque ricoverato e sarà sottoposto ad un intervento per la sistemazione della frattura alla tibia. C’è però da chiedersi se non sia il caso di sistemare quella strada. Se infatti il trauma fosse stato grave quali garanzie sui tempi di accesso al pronto soccorso dove i minuti sono preziosi.