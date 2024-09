Incidente al Giro della Lunigiana, ciclista di 17 anni in arresto cardiaco dopo la brutta caduta

Sarzana (La Spezia), 4 settembre 2024 – Si è rischiato il dramma dopo una decina di chilometri. Il Giro della Lunigiana si è aperto con il brivido di paura e il fiato sospeso per l’incidente che ha coinvolto due ciclisti e una motocicletta dell’organizzazione. Le condizioni più gravi sono quelle dell’atleta della rappresentativa slovena che dopo la botta è andato in arresto cardiaco e deve veramente la vita al pronto e tempestivo intervento del medico dell’organizzazione della corsa che lo ha rianimato insieme ai militi della Pubblica Assistenza di Carrara.

La dinamica dello scontro, da accertare, ha coinvolto i ciclisti e una motocicletta con a bordo due addetti. Il ragazzo sloveno di 17 anni ha avuto la peggio ed è andato in arresto cardiaco. Il medico e i soccorritori lo hanno rianimato prima di essere trasportato all’ospedale Sant’Andrea in shock room. Ha un trauma cranico ed è in prognosi riservata mentre l’altro ciclista italiano, trasportato al San Bartolomeo ha riportato lievi traumi anche se il Giro è già finito anche per lui. In ospedale anche il motociclista che ha riportato la frattura esposta di tibia e perone. L’incidente si è verificato sulla Variante Aurelia dopo pochi chilometri dal via della corsa dall’anfiteatro di Luni. Per fortuna il gruppo era ancora compatto e così lo staff medico e dei soccorsi è prontamente intervenuto. Oltre al medico che segue lo svolgimento della manifestazione ciclistica internazionale sono intervenuti anche la Pubblica Assistenza di Carrara, Fosdinovo e Romito Magra che hanno proceduto poi al trasferimento dei feriti agli ospedali di Sarzana e Spezia. Dopo il grandissimo spavento la prima tappa è comunque proseguita per arrivare in via Chiodo a Spezia. Ha vinto alla grandissima Paul Seixas rappresentante della Francia che ha completato la distanza di 83.3 chiloemtri nel tempo di 2 ore 01 ’54” alla media dei 41. Ha preceduto allo sprint Lorenzo Mark Finn (Liguria) e Pavel Sumpik (Repubblica Ceca) giunto a ben a 1’11”. A seguire Elia Andreaus (Trento); Stefano Viezzi (Friuli Venezia Giulia); Patryk Goszczurny (Polonia); Baptiste Gregoire (Francia); Andrea Bessega (Friuli Venezia Giulia); Jan Jackowiak (Polonia); Davide Zanutta (Friuli venezia Giulia).

Le maglie di leader del Giro della Lunigiana sono disegnate e realizzate da Alka Maglia Verde, leader della classifica generale, sponsorizzata da Spigas - Terre di Luni è andata a Paul Seixas (Francia); maglia blu, leader della classifica a punti, sponsorizzata da Regione Liguria, Paul Seixas (Francia); maglia a pois, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Conad a Paul Seixas (Francia); maglia bianca riservata al leader della classifica giovani, sponsorizzata da G.I.A.D.A. Progetti Arredi Personalizzati a Janek Jackowiak (Polonia); maglia arancione per il leader dei traguardi intermedi “Memorial Massimo Vanello“ a Stefano Viezzi (Friuli Venezia Giulia) infine la Maglia Celeste, leader della Classifica Italiani, sponsorizzata da Regione Toscana - Lorenzo Mark Finn (Liguria).