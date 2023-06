Incentivi dallo Stato e dalla Regione per assumere nel settore turistico

L’estate apre le porte al turismo e teoricamente anche al lavoro. Ma da qualche anno c’è carenza di personale. L’aspetto economico è quello che influisce negativamente. Ma c’è un passo avanti come spiegato dall’assessore regionale Augusto Sartori.

1 Cosa accadrà?

"I nuovi bonus del Governo sommati a quelli erogati dal Patto del lavoro nel turismo di Regione Liguria sapranno fronteggiare in maniera concreta la carenza di personale che da anni affligge il settore, soprattutto in estate e nei fine settimana".

2 In che modo?

"L’approvazione della commissione affari sociali del Senato riconosce, dal primo giugno al 21 settembre, ai lavoratori del turismo inclusi gli stabilimenti termali una somma a titolo di trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni straordinarie".

3 La Regione che ruolo ha?

"Nel 2023 abbiamo stanziato 6 milioni di euro. Dal 28 giugno aprirà lo sportello con cui le imprese del settore potranno appunto richiedere i bonus per assunzioni dal 1° marzo 2023. Saranno di 6 mila euro per ogni assunzione a tempo indeterminato e da 1.500 a 4 mila euro per quelle a tempo determinato di durata pari o superiore a sette mesi che nel 2024 porteremo a otto".