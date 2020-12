La Spezia, 26 dicembre 2020 - Due vigili del fuoco rimasti lievemente intossicati oltre a diverse persone rimaste fuori casa. Oltre ai danni materiali per l'appartamento distrutto. Questo il bilancio dell'incendio di Natale della Spezia. Momenti di paura in scalinata Quintino Sella per il rogo che ha completamente avvolto un appartamento. Immagini terribili, con un pezzo di cornicione crollato proprio a causa dell'incendio che ha divorato l'ultimo piano del palazzo.

I vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la giornata di Natale per spegnere le fiamme e poi portare avanti la bonifica. Sono arrivate squadre dalla Liguria e dalla Toscana. Il condominio è stato evacuato, mentre sono due i vigili del fuoco leggermente intossicati dal fumo.

Sono stati accompagnati in ospedale ma sono poi stati dimessi. Le loro condizioni non sono preoccupanti. E c'è intanto l'appello per due gatte che vivono in uno degli appartamenti evacuati ma non interessati dall'incendio: non si trovano più e le loro foto sono state diffuse su Facebook. I padroni le cercano.

