Inaugurato a Calata Paita il nuovo spazio ’Groove’: "Iniziativa importante"

Un vernissage in grande stile per Groove, il nuovo modo di vivere Calata Paita inaugurato ieri pomeriggio. Gastronomia ed eventi i protagonisti quotidiani, dalla mattina alla sera, di quest’area che il gruppo di imprenditori del consorzio ’La Calata’ hanno fatto vivere. Al taglio del nastro numerose autorità, col sindaco di Spezia Pierluigi Peracchini, il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Mario Sommariva e il presidente di Confcommercio La Spezia Vittorio Graziani. Poi, spazio all’inaugurazione della mostra con gli scatti dello storico fotografo de La Nazione Mauro Frascatore, scomparso due anni fa; a seguire via all’opening party aperto al pubblico fino a tarda notte. "Dal 1890, quest’area era destinata alle funzioni portuali. E questo che vediamo è solo un assaggio del futuro waterfront – le parole di Peracchini – Facciamo gli auguri a questi imprenditori, che hanno voluto cominciare a guardare al domani da qui". "Questo spazio rappresenta il coraggio e le idee degli imprenditori che mettono le loro forze per realizzare un’iniziativa meravigliosa" il commento di Graziani. " Groove è, prima di tutto, una gioia per questa città – il pensiero di Sommariva – la mia felicità, in particolare, è vedere questo affaccio sul mare, sul golfo, che prima non esisteva. In questo spicchio di porto si è creato un nuovo mondo, un luogo di incontro".