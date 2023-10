In volo dall’America per la ’Festa dei nonni’. Poi tutti insieme in centro sui bus storici

C’era il nonno proveniente da Houston per il nipote spezzino, il nonno collezionista di auto d’epoca che ha una nipote a Parigi ma anche il nipote atleta Proitalia appena rientrato per consegnare il trofeo appena vinto alla nonna. Senza contare i nonni di Cantaspezia che hanno suonato la chitarra: un grande successo la Festa dei nonni 2023 organizzata dalla Fondazione Villaggio Famiglia e Anap Confartigianato. Dopo il ritrovo in Piazza Europa, nonni e nipoti con due bus storici scortati dalla Polizia Municipale hanno raggiunto il Museo nazionale dei trasporti delle ferrovie per un saluto del presidente Piergino Scardigli e la visita guidata; la giornata è proseguita a Brugnato, dove è avvenuta la consegna degli attestati e delle benemerenze ai nonni presenti, quindi il gruppo ha visitato il centro storico di Brugnato e il caseificio Esposito.