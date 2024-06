In vacanza con il bando della Fondazione

Grazie al bando “Destinazione Europa” promosso da Fondazione Carispezia nel settore Formazione, circa 90 di studenti avranno la possibilità di partire quest’estate in un percorso formativo all’estero. Sono 8 i progetti presentati da istituti superiori della provincia di Spezia e della Lunigiana per incentivare la mobilità degli studenti attraverso la realizzazione di “PCTO - Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” in un paese dell’area geografica europea. Un’opportunità preziosaper accrescere le competenze sociali, trasversali e professionali delle nuove generazioni che unisce, al contempo, il valore aggiunto del viaggiare in Europa. Ieri gli studenti (per Spezia Capellini-Sauro, Cardarelli, Mazzini, Casini, Costa e Pacinotti, per Sarzana il Parentucelli Arzelà, per la Lunigiana il Da Vinci) si sono incontrati negli spazi della Fondazione per condividere le esperienze che affronteranno nel percorso formativo e saranno raccontate in foto e video. Sempre nel settore Formazione, sono stati pubblicati anche gli esiti del bando “Edu- c@re”, rivolto alle scuole elementari e medie con l’obiettivo di educare le nuove generazioni all’inclusione, al rispetto e alla valorizzazione delle differenze di genere, sia di stimolare la pratica quotidiana della lettura. Sono 12 le scuole del territorio che realizzeranno i progetti finanziati dal bando a partire dal nuovo anno scolastico. Per queste iniziative la Fondazione ha deliberato un importo di oltre 250 mila euro, l’obiettivo è promuovere conoscenze e competenze dei giovani e supportare le scuole nelle sfide verso un futuro sostenibile, inclusivo e multiculturale. Gli esiti completi di entrambi i bandi sono disponibili sul sito www.fondazionecarispezia.it.