Alla Fucina delle idee di via Mascardi 27 a Sarzana, oggi alle 18 si inaugurerà la mostra personale di Massimo Zanardi dal titolo ‘In the Shadow’. La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 18 agosto dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 22, sabato e domenica dalle 18 alle 23.30. Figure umane indefinite, ombre che prendono il sopravvento e dettagli che giocano su grigie sfumature sono i protagonisti di questa esposizione. In questa nuova mostra l’artista presenta una sua inedita visione del mondo circostante, estraniandosi dalla ricerca estetica del reale per indagare su dettagli e situazioni che portano in una dimensione quasi onirica. Info: 329 2517853.