In ospedale tra disagi e disservizi

È stato un calvario che non è ancora finito. Dal 15 dicembre ricoverata in medicina d’urgenza per un delicato intervento è poi passata dal post operatorio per arrivare alla riabilitazione il 17 febbraio di quest’anno. Mesi che una signora di 85 anni ha trascorso transitando da un padiglione all’altro. A raccontare la vicenda il figlio Roberto Celi che si è rivolto anche al tribunale del malato. Quattordici giorni a casa e poi un nuovo ricovero. "Siamo tornai in medicina dove ha contratto una infezione e è stata ricoverata agli infettivi – spiega l’uomo –. Poi è finita in Pneumologia e il 9 maggio di nuovo agli infettivi. Mi creda abbiamo vissuto momenti terribili e non è ancora finita. Questo perché ci sono state delle mancanze. Il 18 si è sentita di nuovo male. A questo punto l’ho portata all’ospedale di Pisa. Mi creda un altro mondo..."