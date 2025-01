In moto tampona un taxi. E ’vola’ dentro al lunotto

Si è trovato davanti il taxi fermo sulla sinistra, non ha fatto in tempo a frenare: dalla moto è stato letteralmente ’catapultato’ all’interno del mezzo sfondando il lunotto posteriore con la testa, protetta dal casco. Una scena drammatica sotto gli occhi degli di automobilisti in transitava su via XXIV Maggio e chi era in attesa del bus alla vicina fermata. Immediata la richiesta di intervento al 118 mentre il motociclista (un 17enne spezzino) è rimasto a terra ferito, sempre cosciente. Sul posto è arrivata una ambulanza della Pubblica Assistenza di Spezia che, dopo i primi soccorsi, lo ha portato all’ospedale Sant’Andrea distante poche centinaia di metri. Il ragazzo è stato sottoposto a Tac che ha scongiurato lesioni alla testa: se l’è cavata con tanto spavento e la frattura al setto nasale. L’esatta dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della polizia locale intervenuta con una pattuglia. Da una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, sembra che il taxi fosse fermo in attesa di un cliente e la moto, arrivata da dietro, lo abbia tamponato.