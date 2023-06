In campo fra amicizia e solidarietà La Uisp premia i suoi campioni

Si torna all’ex Vaccari per premiare il calcio amatoriale della Lega Uisp della Spezia e della Val di Magra. Alla presenza del presidente della Uisp Alessandro Ribolini, dell’assessore della Spezia Patrizia Saccone e di Jacopo Alberghi, vicesindaco e assessore di Santo Stefano Magra, Mauro Bravo, presidente della sezione calcio della Uisp, ha condotto una serata caratterizzata anche da alcuni momenti toccanti. Come quando è stato ricordato Claudio Scialla, lo sfortunato giocatore scomparso dopo una partita di Over 45. Oppure i riconoscimenti alla Carioca 2008, onlus che si occupa di ragazzi con disabilità. "La nostra associazione – dichiara Bravo – non è solamente calcio, sport e divertimento, ma anche fare qualcosa per gli altri, in particolare per chi soffre ed è meno fortunato di noi. Questa è la nostra mission: cercare di proporre campionati competitivi, ma nello stesso tempo aiutare chi ha minori possibilità". Veniamo però alle premiazioni, in una sala che contava circa 300 persone.

Iniziamo dal calcio a 7 e per ogni raggruppamento, indicheremo il primo classificato, e i migliori marcatore, portiere, allenatore e il premio lealtà e sportività. Nel Girone 1, Locanda Alinò, Davide Vareschi (La Vigna Porto Venere) con 27 reti, Lorenzo Raggi (Vf Alinò), Daniele Giannarelli (Pizzeria Bacetto Sarzanese), Alessio Battolla (Pellegrini gomme). Nel Girone 2, Piccolo Eden Licciana, Gregorio Baldassini (Tappezzeria Baldassini) e Giacomo Rabà (Pizzeria Chiara Real Dlf) con 28 reti, Matteo Geria (Real Chiappa), Mauro Marsili, Daniele Gasparini (Sporting Bacco). Nel Girone 3 Bar Cavour Aulla, Davide Stagheza (Delta del Caprio) con 51 reti, Giacomo De Negri (Veppo), Michele Mazza (Fuoricampo La Foce), Mattia Miccoli (Bar Cavour). Nel Girone 4 Arci Canaletto, Matteo Isoppo (Sarzanello) con 30 reti, Manuel Stefanelli (Tresana 2010), Simone Benelli, (Canaletto), Alice Parodi (Canaletto). Supercoppa a 7: Piccolo Eden Licciana. Silver cup: Fuoricampo La Foce. Gold cup: Saja srl. Nessuno Escluso: Leta 1990.

Passando poi al calcio a 11, nel Girone 1 Valeriano Favaro Alinò, Davide Vareschi (Gs Pozzuolo) con 22 reti, Paolo Ferrari (Ritrovo Filetto), Manuel Ferragina (Vf Alinò), Alberto Faggioni (PugliolaBellavista). Nel Girone 2 La Serra, Simone Giovanelli (Blues Boys 2) con 22 reti, Andrea Perrotto (Montemarcello), Massimo Giampaoli (La Serra), Angelo Lorenzini (Blues Boys 2). Nel Girone 3 Amatori Pallerone, Mattia Rosaia (Pallerone) con 19 reti, Keoma La Rana (Amatori Castelnuovo), Gianmarco Loreti (Riomaior Bar O’Netto), Delta del Caprio. Coppa Lunetia: PugliolaBellavista. Supercoppa: Amatori Pallerone. Nell’Over 45 Eccellenza, Pizzeria Il Trincerone, Pier Luigi Fiasella (Colorificio Tirreno) con 12 reti, Stefano Pinza (Vf Alinò), Piergiacomo Torre (Trincerone), Alessandro Righetti. Nell’Over 45 Promozione Asd Commercialisti, Daniele Giannoni (City car) con 24 reti, Alessandro Ardoino (Commercialisti), Maurizio Saravini (Commercialisti), Beatrice Baldi Santocchi. Infine i premi speciali ‘Una Vita da Uisp’ a Fabrizio Olivieri (Virgoletta), Carlo Ercolei (PugliolaBellavista), Rodolfo Borgna (Gs Pozzuolo), Adolfo Toso (Vf Alinò) e Mimmo Iorio (dirigente Uisp).

Marco Magi