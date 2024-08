In campo con la maglia della gloria. Non convocati Reca, Verde e Muhl

Pronti, via, si parte. Questa sera, alle 20.45, allo stadio Arechi di Salerno, lo Spezia farà il suo esordio in Coppa Italia (32° di finale) contro i granata locali. Chi vincerà la gara sfiderà l’Udinese. Per l’occasione i bianchi scenderanno in campo con le maglie celebrative dell’80° anniversario della vittoria dello scudetto del 1944. Ad arbitrare la sfida sarà Daniele Rutella della sezione di Enna, coadiuvato dagli assistenti Francesco Cortese di Palermo e Eugenio Scarpa di Collegno.

Mister D’Angelo, per sua stessa ammissione, varerà la migliore formazione possibile, fermo restando che la condizione atletica dei suoi uomini non potrà certamente essere al top in questa fase della stagione. Non sono stati convocati Cassata (infortunato), Reca, Muhl, Beck e Verde. Per quest’ultimo è stata definita ieri la cessione proprio alla Salernitana. L’attaccante, per il quale mister D’Angelo aveva espresso la speranza di una sua permanenza in maglia bianca ("Verde è un giocatore su cui conto molto, il mio augurio è che resti. Fino a quando sarà qui farò grande affidamento su di lui perché è un atleta molto forte e serio"), ha richiesto espressamente al club bianco la cessione per avvicinarsi a casa. Il ds Stefano Melissano ha definito ieri il suo passaggio al club campano con la formula del prestito con diritto di riscatto, che si trasformerà in obbligo, fissato a 1,5 milioni di euro con bonus, al raggiungimento di determinati obiettivi. Verde lascia lo Spezia dopo quattro anni di militanza, con all’attivo 118 presenze, 29 gol e 7 assist. L’atleta non verrà rimpiazzato.

Non sarà l’ultimo movimento di mercato in uscita (dopo Pietra passato al Pontedera, dovranno essere piazzati Corradini, Beck, Muhl e forse Reca), ma l’intenzione della società è quella di non stravolgere l’assetto della squadra, magari puntellandola con un portiere esperto e un centrale sinistro. Anche perché cessioni al di fuori di quelle sopraddette sarebbero mal digerite dai tifosi, che hanno già sottoscritto oltre 4mila abbonamenti e non stanno certamente facendo salti di gioia per la vendita di Verde.

Per il match di stasera, il tecnico abruzzese pare intenzionato a schierare la sua squadra con il sistema di gioco 3-5-2, che è poi quello più provato nel corso del ritiro estivo, al pari del 3-4-1-2 e del 3-4-2-1. A guardia dei pali vi sarà Sarr, a guidare una difesa composta da Mateju, Hristov e Bertola. In cabina di regia troverà posto Salvatore Esposito, sorretto ai lati da Nagy e Bandinelli, con Elia e Aurelio sugli esterni. In attacco via libera a Soleri e Di Serio. Non mancheranno sugli spalti del maestoso ‘Arechi’, i fedelissimi tifosi bianchi, circa una trentina. Dopo aver affrontato la lunga trasferta in terra campana, la truppa aquilotta rientrerà velocemente in riva al Golfo per preparare al meglio la ben più importante sfida di esordio in campionato a Pisa, in programma il 17 agosto. Un derby che si annuncia infuocato, con circa mille spezzini pronti a partire alla volta della città toscana. Oggi pomeriggio il Pisa aprirà la prevendita dei biglietti per il settore ospiti, sul circuito TicketOne, riservato ai soli residenti in regione Liguria e provincia di Massa Carrara muniti di Eagle Card. Prezzo dei ticket 20 euro.