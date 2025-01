Impresa della logistica ricerca dieci corrieri

Impresa della logistica che opera per conto di un Corriere ricerca 10 corrieri addetti alla consegna e ritiro pacchi zona Massa Carrara, in aree ristrette assegnate e con uso di mezzi aziendali. Gradita esperienza precedente, necessaria patente B e attitudine a guidare furgoni tipo Ducato; autonomia nel raggiungere la sede di partenza (Santo Stefano Magra). Disponibilità a lavorare nei giorni festivi. Per l’assunzione l’azienda richiederà il Certificato casellario giudiziale generale. E’ prevista una breve formazione iniziale teorica e affiancamento nei primi giorni di lavoro. Tempo pieno (indicativamente su un arco orario dalle 9 alle 19), contratto a tempo determinato, rinnovabile. Ricerca anche 5 facchini addetti allo scarico dei pacchi in arrivo e alla loro ripartizione nei furgoni in partenza per le diverse destinazioni. Per informazioni e candidature, è possibile contattare il numero di telefono 0187 695171 oppure inviare il curriculum vitae via email a [email protected]