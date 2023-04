Impiegato e guardiaparco per l’ente di Montemarcello

Ultimi giorni per partecipare ai due concorsi del Parco di Montemarcello Magra Vara per assumere un impiegato e un guardaparco, entrambi a tempo indeterminato. Partiamo dalla figura amministrativa, contabile, a tempo parziale e indeterminato per diciotto ore settimanali. Per partecipare bisogna avere almeno il diploma di scuola superiore, patente B oltre ai requisiti generici richiesti per lavorare nel settore pubblico. Il secondo concorso riguarda invece la copertura di un posto di Guardiaparco, a tempo parziale e indeterminato, per 18 ore settimanali. La mansione prevede anche il porto e l’uso dell’arma in dotazione; norma da riferirsi anche all’uso di armi a canna lunga, canna corta e per teleanastesia connesse alla gestione faunistica, possesso del diploma di scuola superiore e patente B. Le domande devono essere inviate entro il 21 aprile a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’Ente Parco di Montemarcello Magra Vara – Via Paci, 2 – Sarzana (SP), oppure con posta elettronica certificata - sottoscritta mediante firma digitale - a [email protected]