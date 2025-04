Impiegati, operai e receptionist

Occasioni pubblicate agli sportelli del Centro per l’impiego di La Spezia. Per info e candidature https://formazionelavoro.regione.liguria.it

1 IMPIEGATO CONTABILE. Studio commerciale ricerca impiegato contabile. Richiesta esperienza, buone conoscenze informatiche, capacità di utilizzo di un software di contabilità. Tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Zona Spezia. Offerta 58863.

1 TIROCINANTE IMPIEGATO. Si ricerca per azienda nel settore dei servizi. Richiesta età dai 19 ai 28 anni, diploma quinquennale, conoscenza pc e lingua inglese. Tirocinio extracurriculare di 4 mesi con possibili sviluppi in contratto di apprendistato. Sede Ameglia. Offerta 58828

1 OPERAIO LAPIDEO. Mansioni: controllare la qualità dei prodotti, che i prodotti siano puliti, completezza della documentazione, rispetto normative e standard del settore. Richiesta esperienza settore lapideo di almeno 3 anni, mezzo proprio, tempo determinato con possibili sviluppi. Offerta 58838

1 BANCONISTA. Commercio al dettaglio di carni e prodotti a base di carne ricerca addetto alla preparazione di piatti pronti per preparazione pietanze da vendere al banco, secondo le ricette utilizzate dall’azienda. Preferibile età massima 45 anni. Tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. Sede Spezia. Offerta 58829

1 RECEPTIONIST. Resort in Levanto ricerca receptionist, pratiche arrivo e partenza dei clienti (operazioni di check in e check out). Richiesta esperienza, conoscenza del territorio e di uno o più gestionali alberghieri. Richiesta altresì conoscenza della lingua inglese e francese. Età preferibilmente non superiore a 50 anni. Sede Levanto. Offerta 58833