Imparare il teatro ’qui da te’

’Qui da te’. Un nome per un’operazione fra l’arte e la conoscenza del proprio io, che prevede "l’incontro fra te stesso ed il tuo attore" attraverso la creazione di un monologo. È questa l’essenza del corso teatrale in programma tutti i mercoledì dalle 20 alle 21.30, che prenderà il via il 5 marzo nei locali de ’Lo studio’ nel quartiere di Rebocco, alla Spezia. È il maestro Giovanni Berretta a raccontare il progetto, tanto delle lezioni, quanto di questo spazio. "L’attore vivo è colui che si immerge nell’intimità del proprio essere, trasformando il dialogo interiore in arte. Nel confronto con se stessi, ogni emozione diventa una nota essenziale per comporre il monologo. La ricerca della verità interiore si traduce in una performance intensa e autentica, in cui ogni gesto scenico è una rivelazione. Ascoltando la propria voce e i segnali del corpo, l’attore dà forma a un racconto personale e profondo".

L’autoscoperta è la benzina del progetto de ’Lo studio’: il la che ha dato concretezza all’esigenza di creare un piccolo laboratorio in città, considerato come spazio di confronto e sperimentazione, oltre che punto di incontro di arte e ricerca interiore. Casa delle fotografe Lara Viani e Giulia Grillo – quest’ultima anche videografa – e dell’artigiana Valentina Tavoni, apre le sue porta "a sognatori e alchimisti di vita". "Qui – continua Berretta - attore e regista condividono un percorso di crescita e consapevolezza in cui ogni incontro è arricchimento comune. Il testo nascerà da noi e sarà poi in connubio con un testo dei grandi maestri teatrali Per ultimo attimo l’incontro con il pubblico, che sarà scambio, non presentazione, ma atto artistico teatrale". Berretta, che dirige la compagnia Ordinesparso dal 2004, dà quindi vita a questo nuovo progetto, nel solco della sua lunga esperienza sul palco. Guarda da sempre al teatro contemporaneo, che trae ispirazione dalla scuola di Nin Scolari e dal Teatro de los Sentidos di Enrique Vargas, unendo ricerca interiore e sperimentazione scenica. Al termine del corso è prevista una restituzione finale dei monologhi, in programma ne "Lo Studio" (via Rebocco 1 alla Spezia) sabato 3 maggio. Per informazioni, scrivere una mail all’indirizzo: [email protected]

Chiara Tenca