’Immaginaria’, il circo è acrobazia. Lo spettacolo di Marta Finazzi

Da bambina, guardando il Circo di Montecarlo in televisione in un pomeriggio d’inverno, Marta Finazzi chiede alla mamma come si faccia a diventare trapezista. Alla risposta "non si può, devi essere nata nel circo", cerca la cosa più simile che la sua città, Genova, le offra e trascorre l’infanzia nella ginnastica artistica, innamorandosi delle parallele, pur serbando sempre un tempo ai libri e alla letteratura. Oggi alle 17, in piazza del Vignaiolo a Riomaggiore, per la rassegna ‘Castello di parole’ andrà in scena lo spettacolo ‘Immaginaria’ del Teatro nelle Foglie, con protagonista Marta Finazzi, laureata in lettere e filosofia, artista di strada, attrice di teatro-circo, acrobata e insegnante di discipline aeree per scelta, che abbandonò la ginnastica artistica diciottenne, a causa di un infortunio. ‘Immaginaria’ è il primo progetto solista di Maldimar (Marta), socia fondatrice della compagnia Teatro nelle Foglie: nasce nel 2016, creato nel Espacio Cultural El Otto a Barcellona, con debutto il 1° maggio al Festival Plus Chapueau. ‘Immaginaria’ è un mondo in cui tutto è possibile, fatto di funi, valigie e libri. È abitato da un buffo personaggio: ai suoi occhi tutto è semplice, e riesce così a dar vita a realtà incredibili, divertendosi a rendere reale la propria immaginazione, grazie ai suoi compagni di gioco: i libri. Non c’è nessun orco a minacciare Maldimar, ma un pericolo ben più subdolo: quello della solitudine e dello smarrimento. Fra nuvole di polvere e carte ingiallite dal tempo, Maldimar invita lo spettatore ad entrare nel proprio universo, fatto di corde e di nodi, di piccole magie quotidiane, di ingranaggi che non si sa cosa muovano. Gesti semplici che visti con gli occhi di un bambino si trasformano in spettacolari e spettacolari acrobazie, che riportano gli adulti allo stupore dei bambini.

Nel mondo di un bambino tutto ha senso, unito dal filo unico della fantasia. La poesia, l’improvvisazione con il pubblico, l’acrobatica aerea con corde e una grande marionetta aerea sono gli elementi che riempiono il mondo di Maldimar. Nei libri che prendono vita, Maldimar troverà la compagnia di cui ha bisogno per stare bene e per crescere. Quando avrà completato il percorso di scoperta del mondo che la circonda, sarà pronta per riprendere il viaggio, a bordo del treno che avrà costruito con le proprie mani e la propria fantasia.

Marco Magi