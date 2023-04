Il vescovo inaugura la mostra ’Verso la vita’

"I dipinti del passato custoditi in tante chiese, alcuni davvero memorabili, non volevano rappresentare esclusivi abbellimenti, ma vere e proprie catechesi che inducevano alla conoscenza di quanto veniva interpretato dagli artisti". Parole del vescovo Luigi Ernesto Palletti ha presenziato ancora una volta all’inaugurazione della speciale collettiva organizzata dall’Unione cattolica artisti italiani della Spezia. Promossa con il magnifico Cristo Pantocratore, mosaico del 1176 che si ammira nel Duomo di Monreale, la rassegna pasquale ‘Verso la vita’ – inaugurata nei giorni scorsi nella sede del circolo culturale ‘Angiolo Del Santo di via Don Minzoni, 62 – sarà visitabile il venerdì e il sabato, dalle 17 alle 18.30 fino al 29 aprile. "Il passato più remoto, d’altronde – afferma il critico Valerio P. Cremolini – offre cicli di opere che esaltano il profilo dell’arte cristiana, mirata ad ‘esprimere il senso trascendente del divino, definire ciò che è infinito, rendere visibile l’invisibile’". Dall’arte paleocristiana al medioevo, dal rinascimento al manierismo, dal barocco al neoclassicismo, l’architettura e l’iconografia sacra sono state protagoniste irraggiungibili, tanto da avvalorare l’espressione che gli artisti credenti "camminavano insieme a Cristo". Così si è consolidata nel tempo l’importante relazione fra arte e fede. "Un rapporto che vede l’Ucai – ha sottolineato il presidente Guido Barbagli – spazio aperto al confronto sui temi emergenti nella società, tra i quali la problematica ambientale, non trascurando lo specifico apporto dell’associazione rivolto alla sfera del sacro".

Il tema della mostra ‘Verso la vita’ è stato elaborato in dipinti, sculture e testi poetici di Gloria Augello, Guido Barbagli, Antonella Boracchia, Pino Busanelli, Valerio P. Cremolini, Umberta Forti, Ombretta Franco, Giuliana Garbusi, Anna Maria Giarrizzo, Enrico Imberciadori, Mario Maddaluno, Marisa Marino, Sergio Maucci, Fabrizio Mismas, Pierluigi Morelli, Graziella Mori, Marina Passaro, Bianca Maria Patuzzo, Malia Pescara Di Diana, Maria Luisa Petri, Mirella Raggi, Anna M. Russo, Rosa Maria Santarelli, Nicol Squillaci e Maria Rosa Taliercio. Nella programmazione dell’Ucai la mostra pasquale, partecipa al processo di sensibilizzazione estetica, sostenuto dalla corale riflessione degli artisti. "Essi attraverso l’espressività di colori, segni, materie e parole – conclude Cremolini – celebrano l’avvolgente luce della Resurrezione di Gesù e la forza della speranza",

Marco Magi