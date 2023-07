Il vescovo inaugura il portale di Mismas

Sarà inaugurato domenica 16 alle ore 18,30 con la benedizione immpartita dal vescovo mons. Palletti il nuovo portale di bronzo della chiesa di Montebello di Mezzo. L’opera è stata concepita e realizzata dallo scultore Fabrizio Mismas autore, nel passato, di numerosi interventi plastici in edifici sacri da Pietra Ligure alla Spezia. Tra i principali ricordiamo brevemente i portali delle chiese di Madrignano, Valdurasca, Roverano e via Casoni alla Spezia nonché i bronzi dedicati a San Cristoforo a Scogna, a San Pietro in Valdurasca, al Ciborio della chiesa dell’Alma Mater e i marmi intitolati a Rosa Bianchi nel Santuario del Monte di Genova, alla Madonna del Soccorso a Pietra Ligure e al vescovo Stella nella Cripta della Cattedrale della Spezia. La porta di Montebello è ispirata a Santa Lucia con due rilievi nell’anta di sinistra e alla Madonna del Carmine con altri due nell’anta di destra. Santa Lucia e la Madonna sono raffigurate, nei rilievi in alto, medianti i segni iconografici che le contraddistinguono mentre nella parte inferiore in due episodi relativi al loro culto: Santa Lucia inamovibile, anche all’intervento di due soldati, nell’atto di controbattere le accuse del prefetto Pascasio; la Madonna del Carmine colta nel momento in cui dona lo scapolare a San Simone Stock. I rilievi misurano circa 80 x 40 cm. e si caratterizzano per una modellazione fortemente incisiva e ritmata da moduli ornativi ripetuti e unificanti. La porta viene a completare armonicamente la facciata della chiesa.