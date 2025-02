"Il taglio delle risorse è insostenibile"

"Non è possibile che con un colpo di spugna si cancellino circa 500.000 euro di finanziamenti per il trasporto pubblico locale Spezzino. Una situazione insostenibile in un momento di grande difficoltà del trasporto pubblico, in un momento in cui servirebbero ulteriori finanziamenti per migliorare il servizio e soprattutto per implementarlo". Così il consigliere comunale dem, Viviana Cattani, interviene sui minori trasferimenti per il tpl indicati dalla Regione. "La nostra Provincia, la nostra azienda hanno bisogno di maggiore risorse per poter, da un lato, dare sempre più risposte ai cittadini e ai tanti turisti che vengono a visitare il nostro territorio, e dall’altro dare certezze ai lavoratori. Questa diminuzione di risorse, a favore di altri territori del ponente, avrà delle ripercussioni su tutto il servizio provinciale e per questo noi, a partire dalla discussione nel Consiglio comunale che si terrà nei prossimi giorni, faremo alzare il grido a difesa del trasporto pubblico locale. Mi auguro che questa richiesta di maggiori risorse sia condivisa anche dal nostro sindaco" dice la Cattani, che sottolinea come "serve da subito il ripristino delle vecchie percentuali per la difesa del diritto alla mobilità, per la nostra azienda, per il nostro territorio e per rendere sempre più sostenibile la nostra città".