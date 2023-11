Il sindaco Peracchini sulla crescita economica: “Alla Spezia una vera rivoluzione”

La Spezia, 29 novembre 2023 - Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini interviene sullo studio realizzato dal Centro Studi Tagliacarne e dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria sulla crescita dell’economia nella provincia spezzina.

“La Spezia sta compiendo una vera e propria rivoluzione – dichiara Peracchini – , è ormai una città competitiva e internazionale, capace di catalizzare le opportunità e i dati elaborati lo dimostrano. Alla base c’è un grande lavoro di progettazione da parte di questa amministrazione comunale, anche in sinergia con altri enti, che consente alla nostra città e alla nostra provincia di perseguire questo processo di profondo sviluppo in atto e valorizzare sempre più le esigenze delle realtà imprenditoriali locali e migliorare costantemente la qualità di vita dei suoi cittadini. Essere collocati in ventinovesima posizione tra tutte le province italiane per ricchezza pro-capite, avanzando di ben nove posizioni dal triennio 2019-2022 è un risultato rilevante, frutto di un lavoro costante in tutti gli ambiti mirato a favorire la crescita dell’economia”.

Dal progetto La Spezia Green con il quale sono state intraprese importanti attività per lo sviluppo sostenibile del territorio. “Ricordo il potenziamento della stazione di Migliarina e la realizzazione del nuovo binario Cinque Terre Express, l’acquisto di 19 filobus elettrici, l’accordo Blue Flag, la differenziata a quasi l’80% e la svolta epocale dello stop al carbone con la conseguente riqualificazione dell’Area Enel.

“Non solo ambiente ma anche cultura con il progetto La Spezia Forte, per la riscoperta della storia cittadina e di siti culturali dimenticati, oltre una costante valorizzazione dei musei e del nostro patrimonio culturale; una programmazione di eventi con nomi di grande rilievo lungo tutto l’arco dell’anno rivolti ad un pubblico eterogeneo, con oltre 100 eventi nel 2023 che hanno visto una partecipazione stimata di 90.000 persone e oltre 200 eventi previsti per il 2024 e circa un milione di presenze turistiche nel 2023”.

“Siamo al primo posto in assoluto in Italia per incidenze delle imprese dell’economia del mare sul totale provinciale e possiamo contare sul Campus Universitario della Spezia che ormai è un’eccellenza consolidata e accoglie oltre 1150 iscritti e una media di circa 300 nuove matricole ogni anno e che vede un tasso di occupazione dei laureati superiore al 90%. Abbiamo sviluppato il progetto del Miglio Blu che collega idealmente le grandi aziende leader del settore nautico, con investimenti a supporto. A questo si aggiunge che siamo riusciti a mantenere le tasse più basse di tutta la Liguria, grazie a un grande lavoro sul bilancio comunale. Oltre 150 milioni di appalti in essere solo come Comune e Provincia della Spezia. Un lavoro sinergico con tutte le istituzioni e associazioni che dovrà continuare sempre di più per migliorare le opportunità e i progetti di vita di ogni spezzino”.