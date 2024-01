Il segretario dem Elly Schlein in visita oggi a Villa Andreino

La segretaria del Partito democratico sarà oggi alla Spezia. Elly Schlein ha colto l’invito del Pd e oggi, intorno alle 13, sarà nel carcere di Villa Andreino per incontrare la direzione, parlare della situazione carceraria nazionale e locale e conoscere le attività che vengono svolte all’interno del carcere. Una situazione, quella della casa circondariale di via Fontevivo, al centro della cronaca sia per alcuni recenti episodi di aggressione ai danni delle guardie sia per gli interventi di inclusione di grande valore sociale che vengono organizzati all’interno delle mura in collaborazione con associazioni esterne. "Siamo contenti che Schlein abbia accolto il nostro invito" fanno sapere i Dem liguri.