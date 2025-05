Ameglia festeggia lo sport. Tutte le discipline in mostra sulla piazza di Bocca di Magra

Il Comune di Ameglia mette in vetrina lo sport. E’ in programma oggi a Bocca di Magra la terza edizione della manifestazione sportiva organizzata dall’amministrazione comunale su interessamento del consigliere con delega Maurizio Moruzzo denominata “Ameglia In Sport”. Da stamani alle 9 per tutta la giornata la piazzetta Largo Elio Vittorini verrà attrezzata con gli stand delle 25 associazioni sportive e di volontariato che hanno aderito all’iniziativa. Saranno presenti: Asd Ameglia Pattinaggio; Volley Ameglia Project; Iron fox Amegliese; Kau Kau School Srl ; Società Basket Golfo dei Poeti asd; SSD Kombat Arena; MDC My Dance Crew; Evolution Fight ; SSDRL Equilunae ; Xrider ; ASD Planet Dance Akademy Ballomania; Bruna e le Dream Girls; Avis Ameglia; Protezione civile Ameglia; Pro loco Ameglia; Cooperativa di Comunità Terre del Magra; Croce Rossa Italiana Comitato di Ameglia -ODV; Parco Montemarcello Magra Vara; Asd Uisp Nuoto Valdimagra Nessuno escluso; SDG Spezia Pallamano; Polisportiva Dilettantistica Levante Sarzana; Club Scherma Apuano; Circolo Scherma La Spezia; Vivere Fiumaretta, Pedale Sarzanese. Le associazioni informeranno i visitatori circa le rispettive discipline sportive ed eseguiranno esibizioni e alcuni sport potranno essere praticati. Questa giornata è voluta dall’amministrazione Comunale proprio per sensibilizzare tutti e in particolare i giovani a un corretto stile di vita attraverso la pratica di attività fisica e di sport. Nelle due precedenti edizioni si è registrato un notevole successo di visitatori animando la frazione marinara che si sta preparando all’inizio della stagione estiva.