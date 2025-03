Il romanzo ’Tra due oceani’ per le letture condivise del circolo Tea for Books

Nuova lettura per il circolo Tea for Books & Books for Tea, a cura dell’associazione Danseavie, che si terrà sabato, dalle 17 alle 18.30, nella sede di via Monviso 5c. La lettura da condividere per questo incontro è il romanzo ‘Tra due oceani’ di Cristina Henriquez. Con umanità e compassione, l’autrice entra nel vivo della storia coloniale americana presentando la grande opera del canale di Panama come una frattura, che si specchia nelle vite degli ultimi: uomini e donne che hanno vissuto quel momento sulla propria pelle, amando, combattendo e immaginando insieme la possibilità di un futuro diverso. Un libro per chi vede una mappa nelle linee della mano, per chi continua a credere nel potere della meraviglia.