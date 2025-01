Il rock degli Eggbox in Skaletta

Un nuovo live per una nuova serata all’insegna della musica alla Skaletta Rock Club, dove questa sera a partire dalle 22 l’onda musicale degli Eggbox abbraccerà tutti i frequentatori del locale di via Crispi 168. Rock, pop rock e progressive rock la cifra di questo gruppo, formato da quattro giovani dello Spezzino che qualche anno fa si sono uniti in un patto: far partire un movimento che spinga i ragazzi e non solo a riportare la vera musica, quella suonata, sana, genuina, in tutte le radio e tutti i palchi d’Italia. In tempi di autotune, un prezioso ritorno alle origini, con la classica formazione basso-batteria-chitarra-voce per pezzi originali e alcune cover in cui la musica è coprotagonista con la voce. Prima volta per loro alla Skaletta, passaggio obbligato per i gruppi nati in zona e non solo, in attesa di incidere il primo album. L’ingresso al club in occasione del concerto degli Eggbox è riservato ai possessori di tessera Arci.